Fotoshooting für Singles – die meisten Singles wollen Ihr langes Singledasein beeenden. Für die Suche nach einen passendenen Partner/in wird oft fleißig in Datingplatformen gesucht. Für die Profildarstellung werden in der Regel ein bis mehrere Fotos gebraucht. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, daher muss es auch ansprechend gestaltet sein. Viele Dinge muss man beachten und das weiß am besten ein Fotograf bzw. Fotodesigner wie meine Person. Mit professionellen Fotos erhöhen Sie garantiert die Chance.

Für das Single-Fotoshooting in Gotha müssen Sie ca. 1- 2 Stunden einplanen. Vor dem Shootingtermin erhalten Sie noch eine Checkliste. Sie erhalten 10-15 ausgewählte Fotos in Farbe oder auf Wunsch auch in Schwarz-Weiß auf einen USB-Stick. Der Preis beträgt 89 €. Die Sonderaktion für 69 € läuft bis 3. August 2021. Eine Reservierung ist über das Internetformular oder per WhatsApp 0151/14152583 möglich.