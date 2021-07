Sie haben die Schule beendet oder wollen sich für einen neuen Job bewerben? Dann benötigen Sie professionelle Fotos vom Fachmann. Mit neuen Fotos wahlweise in Farbe oder Schwarz-Weiß können Sie Ihren neuen Arbeitgeber überzeugen. Somit erhöhen Sie garantiert die Chance für einen Ausbildungsplatz oder für die Stelle in einen neuen Unternehmen. Für das Bewerber-Fotoshooting müssen Sie ca. 1- 1,5 Stunden einplanen. Vor dem Shootingtermin erhalten Sie noch eine Checkliste. Sie erhalten 5-7 ausgewählte Fotos in Farbe oder Schwarz-Weiß auf einen USB-Stick.

Der Preis beträgt 89 €.

Die Sonderaktion für 69 € läuft bis 3. August 2021. Eine Reservierung ist über das Internetformular oder per WhatsApp 0151/14152583 möglich.