Ein Fotoshooting ist immer eine sehr schöne Erinnerung. Bei mir gibt es ein unvergessliches Fotoshooting mit Ihnen und der besten Freundin. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Sie bringen am Tag für die Aufnahmen noch zwei Outfits mit. Schminken und die Haare verändern ist ebenfalls vor Ort möglich. Genau Hinweis erhalten Sie ein paar Tage vor dem Shootingtermin. Falls Sie aus Gotha oder der Nähe sind kommen Sie einfach mal vorbei! Das komplette Shooting dauert ca. 2- 2,5 Stunden. Jede Person erhält die 10-15 ausgewählten Fotos auf einen USB-Stick.

Der Preis beträgt 125 €. Die Sonderaktion für 99 € läuft bis 3. August 2021. Eine Anzahlung vor dem Termin von 50% ist möglich oder die komplette Summe in bar oder per EC-Karte am Shootingtermin. Eine Reservierung ist über das Internetformular oder per WhatsApp 0151/14152583 möglich.